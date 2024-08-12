В Кривом Роге поезд сошел с рельсов: движение транспорта через мост запретили (фото)
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В результате аварии были повреждены опоры моста
В понедельник, 12 августа, в Кривом Роге на территории Металлургического района вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Событие произошло под мостом на улице Прокатников (бывшая Цимлянская).
Из-за повреждения опор моста движение транспорта, в том числе пассажирского, запрещено. Об этом сообщили в управлении прессы исполкома Криворожского городской рады.
"В настоящее время ПАО "АМКР" осуществляется мероприятия по обследованию поврежденного участка моста и решаются вопросы дальнейших действий по его восстановлению", — говорится в сообщении.
В связи с аварией на железной дороге временно изменен маршрут движения городского автобуса №274 "ст. Кривой Рог – ул. Шиферная".
Для обеспечения пассажирских перевозок жителей поселка Ильича городской автобус №274 будет курсировать по следующей схеме: ст. Кривой Рог – ул. Криворожстали – ул. Млечный путь – ул. Домостроительная, далее по маршруту.
Органами местного самоуправления, патрульной полицией и перевозчиком принимаются меры по минимизации неудобств для пассажиров и разработке оптимальной схемы движения.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве трамвай сошел с рельсов. Событие произошло на улице Коперника в Шевченковском районе столицы. Предварительно правоохранители выяснили, что общественный транспорт слетел с рельсов и повредил припаркованный автомобиль.