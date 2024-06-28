В Киеве десятки человек перекрыли дорогу возле жд вокзала: что происходит (видео)

Протестующие агрессивно ведут себя

В пятницу, 28 июня, в Киеве недалеко от Центрального железнодорожного вокзала собрались десятки человек. Митингующие перекрыли проезд на Вокзальную площадь.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Из-за акции задерживаются автобусы и троллейбусы.

Очевидцы отмечают, что митингующие ведут себя достаточно агрессивно. Они угрожают водителям. Также хотели перевернуть автомобиль и били по капоту.

Предварительно это акция против сноса оптового рынка. Детали впоследствии.

Укрзализныця обратилась к пассажирам и встречающим, которые направляются на вокзал. Поезда будут отправляться на 10 минут позже.

"Проезд до центрального вокзала в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих. Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут", — отмечают в компании.

Также подчеркивают, что митинг не касается каких-либо аспектов деятельности УЗ и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский. Киевлянам советуют временно отдавать предпочтение Южному вокзалу.

10:30 обновление: дорога до вокзала свободна, дальше поезда отправляются по расписанию.

Ранее "Телеграф" писал, что произошел потоп возле Центрального железнодорожного вокзала Киева. На пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры прорвало водопровод.