Не только, когда не пристегнут: водителям могут выписать штрафы за неисправный ремень безопасности

Согласно Правилам дорожного движения Украины, использование ремней безопасности обязательно

Безопасность на дорогах – это ответственность каждого участника дорожного движения. Одним из ключевых элементов безопасности в автомобиле является ремни безопасности, который может знать о вашем автомобиле даже больше вас.

Но что делать, если они неисправны? И какие последствия это может иметь для водителя?

Что говорит закон

Согласно Правилам дорожного движения Украины, использование ремней безопасности обязательно для водителя и пассажиров во время движения транспортного средства. Однако мало кто знает, что закон также регулирует состояние самих ремней.

Следовательно, ст. 31.4.7 ПДД Украины говорит, что эксплуатация авто запрещена, если ремни безопасности не в рабочем состоянии или имеют видимые надрывы на лямках. Неисправные ремни безопасности могут стать причиной серьезных травм или даже смерти при ДТП. А надорванные лямки могут привести к разрыву ремня во время столкновения, что сведет на нет его защитную функцию.

Штрафы за неисправные ремни

Если ремни безопасности не в рабочем состоянии или имеют видимые надрывы на лямках, это нарушение правил эксплуатации транспортных средств и может быть основанием для наложения санкций на основании ч.1 ст. 121 КУоАП. За такое нарушение предусмотрен штраф 340 гривен за первое нарушение.

За повторное нарушение в течение года налагается штраф от 850 до 1700 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

Регулярно проверяйте состояние ремней безопасности в автомобиле. При обнаружении повреждений замените ремни в сертифицированном сервисном центре.

Ранее "Телеграф" писал о том, что водителям могут выписать необычный штраф за тормозную жидкость. Это считают самопроизвольное вмешательство в тормозную систему.