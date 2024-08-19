В одном из районов Киева заметили "фонтан Кличко" (видео)

Местные жители озадачены увиденным

В понедельник, 19 августа, в Оболонском районе Киева прямо из-под фундамента многоэтажного дома внезапно начал бить гейзер. Здесь образовалась огромная яма, которую заполнила бурлящая вода.

Местные жители поделились соответствующим видео в соцсети. На место происшествия незамедлительно вызвали ремонтную бригаду.

На улице Озерной в столице прохожие заметили, как возле многоэтажного дома из-под земли стремительным потоком вытекает холодная вода. Скорее всего здесь произошел порыв труб, который и стал причиной коммунальной аварии.

Возле дома образовалась глубокая яма и в ней активно начала бурлить вода. Пользователи соцсети сравнивают это зрелище с "гейзером".

На место аварии очевидцы вызвали коммунальщиков, которым предстоит установить причину произошедшего и устранить последствия аварии.

По предварительным данным, здесь произошел порыв трубы на водопроводе.

ЧП произошло на улице Озерной, 16

Напомним, в Киеве на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры прорвало водопровод. Стремительный поток заливал проезжую часть, а грязная вода бежала прямо по тротуарам.

Воды было так много, что она практически добралась до Центрального железнодорожного вокзала.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве на Оболони открылся "портал в потусторонний мир". Местные жители рассказывают, что коммунальные предприятия "Киевводоканал" или "Киевтеплоэнерго" приезжают сюда примерно раз в неделю, но "справиться" с огромным провалом у них никак не получается.