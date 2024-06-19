Потоп возле железнодорожного вокзала в Киеве: улицы просто заливает грязью (видео)

Вода залила проезжую часть

В среду, 19 июня, в Киеве произошел очередной потоп. На пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюр прорвало водопровод.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Очевидцы инцидента поделились видео с места.

На кадрах видно, как стремительный поток заливает проезжую часть. Грязная вода бежит прямо по тротуарам.

Воды настолько много, что она почти добралась до центрального железнодорожного вокзала.

Очевидцы отмечают, что вода течет из-под асфальта.

Отметим, что на улицах Жилянской и Симона Петлюры затруднено движение транспорта. Учтите эту информацию при планировании поездки и времени.

В КГГА отметили, что "Киевтеплоэнерго" уже локализовало повреждение теплосети на этом участке. Повреждение произошло во время гидравлических испытаний. Также подчеркнули, что скоро аварийный участок теплосети будет заменен.

Напомним, недавно прорвало трубу на улице Шота Руставели. Огромную лужу налило недалеко от стадиона Олимпийский. Залило весь пешеходный переход.

Этот участок дороги подтапливало неоднократно. Ранее лужа образовалась прямо на "зебре". Тогда вода попала на проезжую часть из-за откачки теплокамеры.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве открылся "портал в потусторонний мир". На Оболони заметили глубокую пропасть примерно 3 метра глубиной. Киевляне просят хотя бы оградить опасный участок детей.