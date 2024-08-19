В одному із районів Києва помітили "фонтан Кличка" (відео)

Місцеві жителі спантеличені побаченим

У понеділок, 19 серпня, в Оболонському районі Києва прямісінько з-під фундаменту багатоповерхового будинку раптово почав бити гейзер. Тут утворилася величезна яма, яку заповнила вируюча вода.

Місцеві жителі поділилися відповідним відео у соцмережі. На місце події негайно викликали ремонтну бригаду.

На вулиці Озерній у столиці перехожі помітили, як біля багатоповерхового будинку з-під землі стрімким потоком витікає холодна вода. Швидше за все, тут стався порив труб, який і став причиною комунальної аварії.

Біля будинку утворилася глибока яма і в ній активно почала вирувати вода. Користувачі соцмережі порівнюють це видовище із "гейзером".

На місце аварії очевидці викликали комунальників, які мають встановити причину події та усунути наслідки аварії.

За попередніми даними, тут стався порив труби водопроводу.

НП сталася на вулиці Озерній, 16

Нагадаємо, у Києві на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри прорвало водопровід. Стрімкий потік заливав проїжджу частину, а брудна вода бігла просто тротуарами.

Води було так багато, що вона практично дісталася до Центрального залізничного вокзалу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві на Оболоні відкрився "портал у потойбічний світ". Місцеві мешканці розповідають, що комунальні підприємства "Київводоканал" чи "Київтеплоенерго" приїжджають сюди приблизно раз на тиждень, але "впоратися" з величезним проваллям у них ніяк не виходить.