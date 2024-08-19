В Киеве спасатели обнаружили десятки опасных "мячиков": что о них нужно знать (фото)

На месте работали взрывотехники, спасатели и следователи

На территории одной из столичных лесопарковых зон спасателям удалось обнаружить 60 взрывоопасных боеприпасов, которые остались здесь после падения обломков вражеской ракеты Х-101. Именно эти крылатые ракеты являются одними из самых современных в арсенале РФ — масса их боевой части достигает 960 килограмм.

Боеприпасы, которые остаются после падения крылатых ракет, имеют форму блестящих "шариков" и могут привлекать внимание детей. Подробнее об опасных находках рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

На месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева были обнаружены десятки взрывоопасных боеприпасов, которые имеют форму металлических шариков среднего размера.

Когда на землю падают обломки сбитых ракет, то часть боеприпасов, которые она несет, разлетается вокруг и при этом не детонирует.

"Мячики", которые обнаружили спасатели, имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей.

Подобные боеприпасы таят в себе огромную опасность и могут в любой момент взорваться.

Саперы оцепили место находки, собрали и транспортировали опасные предметы на взрывную площадку, где их уничтожили методом контролируемого подрыва.

В связи с этой ситуацией спасатели еще раз обратились к жителям Киева и области с важным сообщением: "Ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним (боеприпасам — ред.) и сразу сообщайте о таких находках на номер 101".

Что известно о ракете Х-101

Ракета Х-101 – это стратегическая авиационная дозвуковая крылатая воздушная цель класса "воздух – земля". Россияне взяли ее на вооружение только в 2013 году и "испытали" в Сирии. Особенностью ракеты является непрогнозируемая траектория полета, позволяющая изменять цель даже после ее запуска.

Основные характеристики:

Вес – примерно 2 400 кг;

Масса боевой части – до 960 кг;

Длина – 7,4 метра;

Максимальная дальность – от 3 тысяч до 5 500 километров (в зависимости от источника);

Скорость ракеты — до 720 км/ч;

Носители ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) и Ту-95 (до 6 ракет).

Ракета Х-101

Следует заметить, что это одна из самых дорогих российских ракет – приблизительная стоимость Х-101 составляет 13 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем стоит ракета "Калибр".

По данным разведки Великобритании, россияне оснастили второй боеголовкой ракету Х-101, что, вероятно, снизило их радиус действия наполовину. Однако, по мнению разведчиков, россиянам не нужна полная дальность этих ракет, чтобы атаковать Украину.

Если вы обнаружили взрывоопасный предмет:

Не берите его в руки.

Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.

Не извлекайте из земли.

Не пытайтесь разобрать.

Не разводите костер рядом.

Что необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.

Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно позвоните на спецлинию 112.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина обнаружил в мусорном контейнере гранату. Инспекторы быстро прибыли на место, ограничили передвижение других лиц вокруг опасного предмета и вызвали на место происшествия следователей, а также взрывотехников.