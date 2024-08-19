У Києві рятувальники виявили десятки небезпечних "м’ячиків": що про них потрібно знати (фото)
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На місці працювали вибухотехніки, рятувальники та слідчі
На території однієї із столичних лісопаркових зон рятувальникам вдалося виявити 60 вибухонебезпечних боєприпасів, які залишилися тут після падіння уламків ворожої ракети Х-101. Саме ці крилаті ракети є одними із найсучасніших в арсеналі РФ — маса їхньої бойової частини сягає 960 кілограм.
Боєприпаси, що залишаються після падіння крилатих ракет, мають форму блискучих "кульок" і можуть привертати увагу дітей. Докладніше про небезпечні знахідки розповіли у прес-службі ДСНС України.
На місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 в одному з лісопаркових господарств Києва було виявлено десятки вибухонебезпечних боєприпасів, які мають форму металевих кульок середнього розміру. В той момент, коли на землю падають уламки збитих ракет, частина з цих "зарядів" не детонує.
"М’ячики", які знайшли рятувальники, мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей.
Подібні боєприпаси таять у собі величезну небезпеку і можуть будь-якої миті вибухнути.
Сапери оточили місце знахідки, зібрали та транспортували небезпечні предмети на вибуховий майданчик, де їх знищили методом контрольованого підриву.
У зв’язку з цією ситуацією рятувальники ще раз звернулися до мешканців Києва та області із важливим повідомленням:"У жодному разі не наближайтеся і не торкайтеся до них (боєприпасів — ред.) і відразу повідомляйте про такі знахідки на номер 101".
Що відомо про ракету Х-101
Ракета Х-101 — це стратегічна авіаційна дозвукова крилата повітряна ціль класу "повітря — земля". Росіяни взяли її на озброєння лише у 2013 році та "випробували" у Сирії. Особливістю ракети є непрогнозована траєкторія польоту, що дозволяє змінювати ціль навіть після її запуску.
Основні характеристики:
- Вага – приблизно 2400 кг;
- Маса бойової частини – до 960 кг;
- Довжина – 7,4 метри;
- Максимальна дальність – від 3 тисяч до 5500 кілометрів (залежно від джерела);
- Швидкість ракети – до 720 км/год;
- Носії ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95 (до 6 ракет).
Слід зазначити, що це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж вартує ракета "Калібр".
За даними розвідки Великобританії, росіяни оснастили другою боєголовкою ракету Х-101, що, ймовірно, знизило їхній радіус дії наполовину. Однак, на думку розвідників, росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоби атакувати Україну.
Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет:
- Не беріть його до рук.
- Не переносіть, не зрушуйте з місця, не перекочуйте.
- Не витягайте із землі.
- Не намагайтеся розібрати.
- Не розводьте багаття поруч.
Що потрібно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:
- Зберігайте спокій і не панікуйте.
- Зупиніться, позначте місце знаходження підручними предметами.
- Відійдіть тим же шляхом, яким рухалися, на безпечну відстань і негайно зателефонуйте на спецлінію 112 або за номером 101.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік виявив у сміттєвому контейнері гранату. Інспектори швидко прибули на місце, обмежили пересування інших осіб навколо небезпечного предмета та викликали на місце події слідчих, а також вибухотехніків.