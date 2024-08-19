У Києві рятувальники виявили десятки небезпечних "м’ячиків": що про них потрібно знати (фото)

На місці працювали вибухотехніки, рятувальники та слідчі

На території однієї із столичних лісопаркових зон рятувальникам вдалося виявити 60 вибухонебезпечних боєприпасів, які залишилися тут після падіння уламків ворожої ракети Х-101. Саме ці крилаті ракети є одними із найсучасніших в арсеналі РФ — маса їхньої бойової частини сягає 960 кілограм.

Боєприпаси, що залишаються після падіння крилатих ракет, мають форму блискучих "кульок" і можуть привертати увагу дітей. Докладніше про небезпечні знахідки розповіли у прес-службі ДСНС України.

На місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 в одному з лісопаркових господарств Києва було виявлено десятки вибухонебезпечних боєприпасів, які мають форму металевих кульок середнього розміру. В той момент, коли на землю падають уламки збитих ракет, частина з цих "зарядів" не детонує.

"М’ячики", які знайшли рятувальники, мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей.

Подібні боєприпаси таять у собі величезну небезпеку і можуть будь-якої миті вибухнути.

Сапери оточили місце знахідки, зібрали та транспортували небезпечні предмети на вибуховий майданчик, де їх знищили методом контрольованого підриву.

У зв’язку з цією ситуацією рятувальники ще раз звернулися до мешканців Києва та області із важливим повідомленням:"У жодному разі не наближайтеся і не торкайтеся до них (боєприпасів — ред.) і відразу повідомляйте про такі знахідки на номер 101".

Що відомо про ракету Х-101

Ракета Х-101 — це стратегічна авіаційна дозвукова крилата повітряна ціль класу "повітря — земля". Росіяни взяли її на озброєння лише у 2013 році та "випробували" у Сирії. Особливістю ракети є непрогнозована траєкторія польоту, що дозволяє змінювати ціль навіть після її запуску.

Основні характеристики:

Вага – приблизно 2400 кг;

Маса бойової частини – до 960 кг;

Довжина – 7,4 метри;

Максимальна дальність – від 3 тисяч до 5500 кілометрів (залежно від джерела);

Швидкість ракети – до 720 км/год;

Носії ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95 (до 6 ракет).

Ракета Х-101

Слід зазначити, що це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж вартує ракета "Калібр".

За даними розвідки Великобританії, росіяни оснастили другою боєголовкою ракету Х-101, що, ймовірно, знизило їхній радіус дії наполовину. Однак, на думку розвідників, росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоби атакувати Україну.

Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет:

Не беріть його до рук.

Не переносіть, не зрушуйте з місця, не перекочуйте.

Не витягайте із землі.

Не намагайтеся розібрати.

Не розводьте багаття поруч.

Що потрібно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:

Зберігайте спокій і не панікуйте.

Зупиніться, позначте місце знаходження підручними предметами.

Відійдіть тим же шляхом, яким рухалися, на безпечну відстань і негайно зателефонуйте на спецлінію 112 або за номером 101.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік виявив у сміттєвому контейнері гранату. Інспектори швидко прибули на місце, обмежили пересування інших осіб навколо небезпечного предмета та викликали на місце події слідчих, а також вибухотехніків.