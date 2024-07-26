Гранаты, мина и не только: в двух районах Киева люди обнаружили опасные предметы (фото)

На местах работали взрывотехники и следователи

В Печерском и Голосеевском районах столицы горожане обнаружили взрывоопасные предметы. Люди немедленно сообщили о своих находках в правоохранительные органы.

К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Первый вызов на линию 112 поступил от житеьницы Печерского района столицы. Женщина сообщила, что во дворе возле дома обнаружила предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

Второй случай произошел в этот же день в Голосеевском районе Киева. Здесь горожанин обнаружил предметы похожие на гранаты и мину времен минувших войн.

В указанные заявителями места оперативно прибыли патрульные полицейские, которые огородили сигнальной лентой потенциально опасные предметы и ограничили к ним доступ других лиц. Также были вызваны следователи и взрывотехники.

К счастью, никто из людей не пострадал. Все взрывоопасные предметы были изъяти и направлены на экспертизу. В дальнейшем их уничтожат путем контролируемого подрыва.

Если вы обнаружили взрывоопасный предмет:

Не берите его в руки.

Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.

Не извлекайте из земли.

Не пытайтесь разобрать.

Не разводите костер рядом.

Что необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.

Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно позвоните на спецлинию 112.

Это не первая опасная находка в Киеве.Так в Оболонском районе столицы прямо под домом во дворе обнаружили гранатомет. На оружие наткнулись местные жители. На место происшествия сразу вызвали патрульных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина обнаружил в мусорном контейнере гранату. Инспекторы быстро прибыли на место, ограничили передвижение других лиц вокруг опасного предмета и вызвали на место происшествия следователей, а также взрывотехников.