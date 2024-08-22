Прохлада придет ненадолго: когда температура в Киеве снова вырастет до +29 градусов

Скоро конец лета, но осенью и "не пахнет"

В ближайшие дни в столице Украины ожидается сначала снижение дневной температуры, местами дожди и облачность, но уже в субботу прогнозируется новая волна жары.

Мощность ветров в эти дни не превысит свежих 8 м/с. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

Лишь первая половина суток четверга, 22 августа, пройдет облачной, но сухой. В течение дня-позднего вечера ожидаются мелкие дожди. Воздух днем прогреется до +29 градусов, а ночью – до +21 градуса. Сила ветров будет колебаться в пределах тихих 1 м/с и свежих 8 м/с.

Пятница, 23 августа, прогнозируется наиболее прохладной из трех дней. В период утра-дня должна продержаться небольшая облачность. Дневная температура достигнет +24 градусов, а ночная – +16 градусов. Наибольшая сила ветров ожидается в начале второй половины суток – свежие 8 м/с.

Суббота, 24 августа, принесет в город солнечную погоду, хотя местами на небе будут плавать облака. Показатели термометров днем достигнут +28 градусов. Ночью температура составит +15 градусов. Мощность ветров будет колебаться в пределах тихих-слабых 1-4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая будет погода в Украине в День Независимости. Местами синоптики прогнозируют до +39 градусов жары.