В Киеве прогнозируется новая волна жары: скоро конец лета, а осенью и не пахнет

Прохлада недолго порадует город

В ближайшее время ожидается самый прохладный день на этой неделе, но после него показатели снова поползут вверх.

Как сообщает ресурс Meteofor, температура в течение 23-25 августа будет находиться в коридоре +24…32 градусов. Жарче всего будет в воскресенье.

В последний день рабочей недели, 23 августа, а именно в течение утра-обеда, прогнозируется небольшая облачность. Дождей не будет. Воздух прогреется до +24 градусов, а ночью показатели зафиксировались около +17 градусов. Порывы ветра не превысят свежих 8 м/с.

Суббота, 24 августа, принесет в город ясную и жаркую погоду. Дневная температура составит +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. В течение выходного сила ветра будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 4 м/с.

На следующий день, 25 августа, ожидается ясное небо и еще большая жара. Столбики термометров днем достигнут +32 градусов, а ночью снизятся до +17 градусов. Наибольшая сила ветра предполагается утром-днем – слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода на День флага в Украине. Синоптик прогнозирует местами до +35 градусов.