Справятся только обладатели "снайперского зрения": головоломка на внимательность

Попробуйте справиться быстрее чем за 30 секунд – такой результат в головоломке сравнивают с зоркостью Джеймса Бонда

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ThreadSpy предложил головоломку на внимательность: среди множества магазинных товаров спрятаны девять пар солнцезащитных очков. Чтобы найти их все, внимательно изучите сцену и не упустите мелкие детали.

Об испытании пишет Mirror. Перед поиском участникам предлагают включить таймер и засечь, сколько времени уйдет на решение.

Перед началом поиска включите таймер и проверьте, сколько времени займет решение

Как найти спрятанные очки

Рассмотрите иллюстрацию выше и постарайтесь отыскать все девять пар. Не переходите поспешно от одной полки к другой: вещей много, поэтому искать лучше последовательно.

Разделите картинку на несколько участков и осматривайте их по очереди. Так вы не будете возвращаться к одним и тем же деталям, забывая о других частях сцены. Считайте найденные пары, чтобы понимать, сколько еще осталось.

На что обратить внимание

Если поиск зашел в тупик, присмотритесь к мелким отличиям: необычной форме, расстоянию между предметами или их повороту. Такие детали помогут заметить очки среди похожих линий и контуров.

Попробуйте увеличить изображение, повернуть его или посмотреть на него с большего расстояния. Можно ненадолго отвлечься, а затем вернуться к задаче со свежим взглядом. В источнике эти способы предлагают тем, кому не удалось сразу найти все очки.

Подобные головоломки помогают провести свободную минуту за упражнением на концентрацию и поиск решения. Специальные знания не нужны: внимательно сравнивайте детали и не теряйте терпения, пока не найдете последнюю пару.

Решение

Разделите картинку на участки и ищите очки по очереди

Как сообщал "Телеграф", тесты на внимательность помогают лучше сосредоточиваться на деталях и развивают когнитивные навыки. Решение головоломок помогает укреплять память, ускорять мыслительные процессы и развивать логическое мышление.