Три знака Зодиака попрощаются со старой жизнью в понедельник, 9 ноября

То, за что они долго держались, вдруг потеряет прежнюю ценность

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Согласно астрологическому прогнозу, новолуние в Скорпионе 9 ноября станет для Тельцов, Скорпионов и Водолеев точкой перемен. Им придется переосмыслить отношения, собственные желания и планы.

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"Телеграф" рассказывает, с чем попрощаются представители этих знаков и какие вопросы выйдут на первый план. Ноябрьские перемены связаны с давними проблемами, пересмотром приоритетов и отказом от привычных решений.

Телец

Тельцы задумаются о привычке сохранять спокойствие, жертвуя собственными потребностями. В центре внимания будут доверие, взаимные обязательства и отношения, в которых они взяли на себя слишком много ответственности.

Перемены начнутся с осознания: привычные обстоятельства больше не приносят удовлетворения. Тельцам станет важно справедливо распределить обязанности в паре и чувствовать, что их ежедневные усилия ценят. Возвращение к прошлому поможет понять, почему отдельные связи до сих пор вызывают сильные эмоции.

Скорпион

Новолуние в собственном знаке откроет для Скорпионов период честных личных решений. На первый план выйдет стремление все контролировать: оно мешает прямо говорить о переживаниях и ожиданиях.

Возвращение к прошлому поможет понять причины сильных эмоций Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Старые разговоры и воспоминания заставят Скорпионов иначе взглянуть на нерешенные истории. Вместо того чтобы ждать объяснений от других, они сосредоточатся на собственных потребностях и границах, а также на том, какие отношения хотят строить дальше.

Водолей

Водолеи переосмыслят карьерные амбиции, репутацию и жизненные цели. Особенно остро встанет вопрос: соответствует ли выбранное направление их истинным желаниям?

Придется отказаться от стремлений, за которыми стоит желание произвести впечатление на других. В близких отношениях на первый план выйдет баланс между независимостью и эмоциональной открытостью. Совместные планы потребуют откровенного разговора.

Как сообщал "Телеграф", прогноз на ноябрь 2026 года называет этот месяц переломным для Близнецов, Скорпионов и Дев: их работа, отношения и дружба окажутся под пристальным вниманием.