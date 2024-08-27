В Киеве на мосту загорелось авто: на месте образовалась пробка (карта)

На месте аварии работали все экстренные службы города

Во вторник, 27 августа, в Голосеевском районе Киева прямо во время движения загорелся легковой автомобиль. Огонь охватил транспортное средство на мосту между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская".

На место вызвали все экстренные службы столицы. Видео с места аварии поделились в соцсети очевидцы.

На мосту между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" внезапно загорелся легковой автомобиль. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших — водитель вовремя успел покинуть машину.

Транспортное средство охватил огонь и оно буквально за считанные минуты сгорело практически дотла.

На месте работали правоохранители и спасатели. Бойцам ГСЧС оперативно удалось ликвидировать возгорание.

Причины и обстоятельства ЧП предстоит установить следствию.

Движение транспорта по мосту между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" на данный момент незначительно затруднено.

ЧП произошло на мосту

Напомним, в Оболонском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист оказался на газоне, а его транспортное средство начало гореть прямо на проезжей части.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пьяный мужчина под наркотиками перевернул "КамАЗ", в котором сидел его маленький сын — ребенок от полученных травм скончался на месте аварии.