Погиб ребенок: пьяный мужчина под наркотиками перевернул "КамАЗ", в котором сидел его маленький сын (фото)

Горе-водителю грозит тюремное заключение

В Киевской области произошло смертельное ДТП, во время которого погиб 9-летний мальчик. Трагедия разыгралась на автодороге "Дворковщина — Яготин", а ее виновником стал отец ребенка.

Мужчина находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

Масштабное ДТП произошло на участке автодороги сообщением "село Дворковщина — город Яготин". По предварительной информации, 34-летний водитель грузового автомобиля "КамАЗ" не справился с управлением, слетел с проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате произошедшего смертельные травмы получил 9-летний сын водителя, который сидел на пассажирском месте. Мальчик, к сожалению, скончался на месте аварии.

Место аварии

Следователи установили, что водитель грузовика находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме мужчины и его малолетнего сына в кабине "КамаАЗа" на момент ДТП больше никого не было.

Во время проведения медцицинского освидетельствования у водителя в крови было обнаружено 1,4 промилле алкоголя.

Водитель был "под кайфом"

Отец лишился сына

Горе-водителя задержали и взяли под стражу. Мужчине сообщили подозрение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Смертельное ДТП произошло на дороге "Дворковщина — Яготин"

Напомним, из-за парковки полицейская и ее муж попали в громкий скандал в Киеве. Мужчина припарковался на месте для людей с инвалидностью, а его супруга-правоохранительница нахамила ветерану Павлу Якимчуку, который получил тяжелое ранение во время боев и сделал автовладельцу замечание.

Полицейская оскорбила ветерана и начала ему резко хамить. Женщину быстро вычислили — ею оказалась капитан киевской полиции Орещенко Алена Петровна, о чем сообщил журналист Виталий Глагола.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевских маршрутках водители отказываются бесплатно перевозить военных. Маршрутчики ведут себя вызывающе и требуют оплачивать полную стоимость проезда, хотя по закону не имеют права этого делать.