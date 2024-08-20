Дают жилье, бронь и платят 65 тысяч в месяц: в Киеве предлагают интересную вакансию

Обязательное условие — опыт работы от 1 года

В Киеве растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. В это непростое время работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, в столице готовы предложить работу водителю с правами категории "С" и "С1" с заработной платой от 50 000 гривен. Об этом свидетельствует информация на одном из популярных сайтов по поиску работы.

В столице компания "Express-T", которая является ведущим провайдером услуг по транспортировке грузов на территории Украины и за рубежом, ищет водителя эвакуатора.

Специалисту обещают бронь от мобилизации и зарплату от 50 до 65 тысяч гривен в месяц.

Водитель необходим для работы на эвакуаторах. В вакансии указано, что работать придется на разнообразной технике: "Техника разная от таты до трала (иномарки с платформой, боковой погрузкой или манипулятором)".

Обязательное условие — наличие у кандидата прав категории "С" и "С1" и опыт работы от 1 года.

Трудоустройство официально с уплатой всех налогов. График работы — гибкий по договоренности. По необходимости кандидату готовы предоставить жилье.

Также работодатель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым для работы — выдается смартфон и форма.

Интересный бонус — это то, что авто можно парковать на парковке возле своего места жительства. Оплата стоянки компенсируется компанией.

Компания готова обучать своих сотрудников и предлагает им комфортные условия работы.

Напомним, что в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальных кандидатов "заманивают" не только достойной зарплатой, но и возможностью помочь с расселением.