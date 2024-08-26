Меньше, чем планировали: стало известно, сколько потратили на ремонт тоннеля между "Лыбедской" и "Демеевской"

В тоннеле уже идут испытания

Конечная цена за ремонт тоннеля между станциями столичного метро "Лыбедская" и "Демеевская" составит 370 миллионов гривен. А движение поездов между станциями планируется возобновить до 15 сентября.

Об этом в интервью "Экономической правде "рассказал владелец компании-генподрядчика восстановительных работ "Автострада" Максим Шкиль. Он объяснил, почему сначала ремонт тоннеля оценили в 400 миллионов гривен, но впоследствии эта сумма выросла до 445 миллионов.

"Нужно было провести экспертизу, посмотреть объем работ, понять, какой вид инъекций для укрепления грунтов будет использоваться, каким методом делать сам тоннель. Наша задача была сделать оптимизацию и максимально рационально выполнить эти работы качественно и вовремя", — заявил Шкиль.

Он отметил, что конечная цена за ремонт будет составлять 370 миллионов. По его словам, компания-генподрядчик грамотно подошла к организации процесса строительства, рациональности технических решений, поэтому есть падение цены на 20% от запланированной.

"Я публично обещал, что мы это сделаем до конца августа. В ночь с 20 на 21 августа состоялся запуск пробного поезда, тестирующего габариты тоннеля, он проехал, никаких проблем нет. До 29 августа полностью смонтируют кабели, электросвязь. Затем снова проедет тестовый поезд с несколькими параметрами скорости, протестируется качество рельсов. Мы планируем к 10 сентября полностью закончить испытания и к 15 сентября возобновить движение между станциями", — отметил Шкиль.

Напомним, в конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбедская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в тоннеле обнаружили проникновение воды. После этого начался ремонт. Тогда в городе образовался настоящий транспортный коллапс.