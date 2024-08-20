Жуткое зрелище: в столичном озере заметили огромную змею (видео)

Главное — это соблюдать спокойствие и не трогать пресмыкающихся

В столице наблюдается активизация змей, которых все чаще можно встретить в местах скопления людей. Крупных пресмыкающихся также начали замечать на пляжах и в водоемах.

Некоторые змеи абсолютно не боятся людей и появляются в местах, где массово купаются отдыхающие. В соцсети опубликовали видео, на котором запечатлена большая змея.

На одном из киевских пляжей возле озера Вербное люди заметили крупное пресмыкающееся, которое плавало в Днепре и находилось на небольшом расстоянии от берега.

Видео выглядит достаточно жутко, ведь здесь часто купаются люди. Как оказалось, отдыхающим нужно быть на чеку — возле них в любой момент может появиться большая змея.

Специалисты отмечают, что с наступлением тепла змеи действително активизируются и все-чаще покидают свои укрытия. Жителей и гостей Киева, при этом просят сохранять спокойствие и помнить о том, что шанс встретить ядовитую змею в черте города крайне мал.

Скорее всего — это был обычный уж, который относится к роду неядовитых змей. Они обычно распространены в местностях с водоемами.

При виде пресмыкающихся следует соблюдать спокойствие и как можно быстрее отойти в сторону.

Как правило, змеи не атакуют человека первыми если чувствуют себя в безопасности. Поэтому специалисты рекомендуют вести себя спокойно и не делать резких движений.

Кроме этого следует помнить о том, что встретить ядовитую змею (гадюку) в черте города практически невозможно. Зачастую люди наталкиваются на ужей, которые являются полностью безобидными.

Какие змеи водятся в черте Киева

Всего в Киеве, как говорят специалисты, можно встретить три-четыре вида змей: ужа водяного и ужа обыкновенного, полоза, а также лесную гадюку (ядовита). Эти виды водятся в лесах и заболоченных водоемах.

Гадюки в черте города практически не встречаются, а вот ужи — обычное явление для каждого из районов столицы. Их можно встретить в центральных парках, возле водоемов и в лесополосах.

Как избежать укуса змеи

Обычно они при встрече с человеком змеи пытаются скрыться, стремительно уползая в укрытие. Кусает змея в основном только в тех случаях, когда ее начинают дразнить и беспокоить.

При встрече со змеей следует соблюдать следующие рекомендации:

Если вы решили присесть и отдохнуть, палкой проверьте, нет ли поблизости змеи

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, то замрите и дайте ей возможность уйти

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее

Не пытайтесь ловить змей или играть с ними

Ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши змей

Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое время.

Напомним, в Киевской области местные жители начали все чаще замечать пауков, которые ранее проживали преимущественно в Крыму и на юге страны.

Специалисты связывают их появление с глобальным потеплением, ведь теперь им комфортно стало и на северных территориях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.