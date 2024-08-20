Мотоцикл горел посреди дороги: в Киеве произошла серьезная авария (видео)

На месте аварии работали все экстренные службы города

Во вторник, 20 августа, в Оболонском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист оказался на газоне, а его транспортное средство начало гореть прямо на проезжей части.

На место вызвали все экстренные службы столицы. Видео с места аварии поделились в соцсети очевидцы.

На проспекте Владимира Ивасюка произошло серьезное ДТП при участии спортивного мотоцикла. По словам очевидцев, здесь дорогу не поделили легковой автомобиль и двухколесный транспорт.

В результате аварии мотоциклист оказался лежать на газоне, а его транспортное средство охватил огонь. Мотоцикл буквально за считанные минуты сгорел практически дотла.

На месте аварии работали правоохранители, медики и спасатели. Бойцам ГСЧС оперативно удалось ликвидировать возгорание.

О состоянии мотоциклиста на данный момент ничего не известно. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.

Движение транспорта затруднено в направлении центральной части Киева.

Авария на Оболони

ДТП произошло на проспекте Ивасюка

Напомним, из-за парковки полицейская и ее муж попали в громкий скандал в Киеве. Мужчина припарковался на месте для людей с инвалидностью, а его супруга-правоохранительница нахамила ветерану Павлу Якимчуку, который получил тяжелое ранение во время боев и сделал автовладельцу замечание.

Полицейская оскорбила ветерана и начала ему резко хамить. Женщину быстро вычислили — ею оказалась капитан киевской полиции Орещенко Алена Петровна, о чем сообщил журналист Виталий Глагола.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пьяный мужчина под наркотиками перевернул "КамАЗ", в котором сидел его маленький сын — ребенок от полученных травм скончался на месте аварии.