Мотоцикл горел посреди дороги: в Киеве произошла серьезная авария (видео)
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На месте аварии работали все экстренные службы города
Во вторник, 20 августа, в Оболонском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист оказался на газоне, а его транспортное средство начало гореть прямо на проезжей части.
На место вызвали все экстренные службы столицы. Видео с места аварии поделились в соцсети очевидцы.
На проспекте Владимира Ивасюка произошло серьезное ДТП при участии спортивного мотоцикла. По словам очевидцев, здесь дорогу не поделили легковой автомобиль и двухколесный транспорт.
В результате аварии мотоциклист оказался лежать на газоне, а его транспортное средство охватил огонь. Мотоцикл буквально за считанные минуты сгорел практически дотла.
На месте аварии работали правоохранители, медики и спасатели. Бойцам ГСЧС оперативно удалось ликвидировать возгорание.
О состоянии мотоциклиста на данный момент ничего не известно. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить следствию.
Движение транспорта затруднено в направлении центральной части Киева.
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