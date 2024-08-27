Жителям Киева придется часами сидеть без света: как будут работать графики отключений 27 августа

Энергетики всеми силами пытаются снизить нагрузку на энергосистему

Во вторник, 27 августа, в Киеве будут действовать жесткие графики отключений света. Это связано с тем, что столица регулярно подвергается массированным атакам со стороны РФ, которые направлены на уничтожение энергетической инфраструктуры.

Ограничения в столице будут действовать в течении всех суток. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме в Киеве будет применено сразу несколько очередей отключений. Это означает, что 50-70% населения будет одновременно сидеть без света.

Известно, что с 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, а в другие периоды суток — по три очереди.

Из-за сложной ситуации в Киеве действуют стабилизационные отключения в течение всего дня.

На 27 августа запланирован следующий график:

с 06:00 до 11:00 — будут отключать четыре группы

с 11:00 до 15:00 — три группы

с 15:00 до 21:00 — четыре группы

с 21:00 до 24:00 — три группы.

Как выглядит график отключений для Киева

График отключений электроэнергии представляет собой таблицу, разбитую на дни недели и часы суток. В таблице есть три условных обозначения — белые, темно-серые и светло-серые поля.

Отключения будут происходить в темно-серой и светло-серой зонах.

Как "расшифровать" график:

белые поля – свет есть и отключения не планируются

поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в указанное время света точно не будет

поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны, но не обязательны.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Для этого необходимо ввести в специальную строку свой адрес и вы узнаете с чем связано отключение света именно в вашем жилище.

Где узнать графики отключений

Узнать, когда именно в вашем доме не будет света, можно на следующих ресурсах:

сайт ДТЭК

сайт YASNO

чат-бот в Viber или Telegram

Киевлян призывают экономить электроэнергию и доставать приборы из розеток во время отключений. После восстановления света абонентов призывают включать бытовые устройства постепенно — это поможет обезопасить сети от излишней перегрузки.

"И наконец, помните о важности экономного использования электроэнергии — это поможет снизить количество и продолжительность отключений", — отметили в "ДТЭК".

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр города Днепр Борис Филатов посоветовал украинцам готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии этой зимой.

Он пояснил, что такая ситуация может сложиться во время отопительного сезона, ведь в это время будет расти потребление электроэнергии.

В условиях постоянных отключений следует позаботиться об энергонезависимости и воспользовавшись нашими советами выбрать зарядные станции, которые идеально подойдут для дома. Они без проблем "потянут" ноутбук с Wi-Fi, холодильник и другие бытовые приборы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где киевлянам найти "Пункты незламности". Во время длительного отсутствия света жители столицы могут посетить "островки стабильности", где можно подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться.