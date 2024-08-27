Мешканцям Києва доведеться годинами сидіти без світла: як працюватимуть графіки відключень 27 серпня

Енергетики всіма силами намагаються знизити навантаження на енергосистему

У вівторок, 27 серпня, у Києві діятимуть жорсткі графіки відключень світла. Це пов’язано з тим, що столиця регулярно піддається масованим атакам з боку РФ, яка спрямовує всі свої сили на знищення енергетичної інфраструктури.

Обмеження в столиці діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі в Києві буде застосовано одразу кілька черг відключень. Це означає, що 50-70% населення буде одночасно сидіти без світла.

Відомо, що з 6:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно, а в інші періоди доби — по три черги.

Через складну ситуацію в Києві діють стабілізаційні відключення протягом усього дня.

На 27 серпня запланований наступний графік:

з 06:00 до 11:00 — відключатимуть чотири групи;

з 11:00 до 15:00 — три групи;

з 15:00 до 21:00 — чотири групи;

з 21:00 до 24:00 — три групи.

Як виглядає графік відключень для Києва

Графік відключень електроенергії являє собою таблицю, розбиту на дні тижня і години доби. У таблиці є три умовні позначення — білі, темно-сірі та світло-сірі поля.

Відключення відбуватимуться в темно-сірій і світло-сірій зонах.

Як "розшифрувати" графік:

білі поля – світло є і відключення не плануються

поля з перекресленою чорною блискавкою означають, що у вказаний час світла точно не буде

поля з перекресленою сірою блискавкою ("сірі зони") — відключення можливі, але не обов’язкові.

Крім того, над самим графіком з’являється поле з інформацією про стан подачі електрики. Для цього необхідно ввести в спеціальний рядок свою адресу і ви дізнаєтеся, з чим пов’язане відключення світла саме у вашій оселі.

Де дізнатися графіки відключень

Дізнатися, коли у вашому будинку не буде світла, можна на наступних ресурсах:

сайт ДТЕК

сайт YASNO

чат-бот у Viber або Telegram

Киян закликають економити електроенергію та діставати прилади з розеток під час відключень. Після відновлення світла громадян прохають вмикати побутові пристрої поступово — це допоможе убезпечити мережі від зайвого перенавантаження.

"І насамкінець, пам’ятайте про важливість економного використання електроенергії – це допоможе знизити кількість та тривалість відключень", — зазначили в "ДТЕК".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер міста Дніпро Борис Філатов порадив українцям готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії цієї зими.

Він пояснив, що така ситуація може скластися під час опалювального сезону, адже у цей час зростатиме споживання електроенергії.

В умовах постійних відключень слід подбати про енергонезалежність та скориставшись нашими порадами вибрати зарядні станції, які ідеально підійдуть для дому. Вони без проблем "потягнуть" ноутбук із Wi-Fi, холодильник та інші побутові прилади.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де киянам знайти "Пункти незламності". Під час тривалої відсутності світла мешканці столиці можуть відвідати "острівці стабільності", де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.