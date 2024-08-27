Готовимся к длительным отключениям света: где киевлянам найти "Пункты незламности"

Важная и актуальная информация для жителей столицы

Россияне регулярно атакуют украинскую энергосистему ракетами и ударными дронами. Своими действиями враг пытается добиться тотального блэкаута в нашей энергетической инфраструктуре.

В связи с этим "Укрэнерго" вводит контролируемые отключения света для всех без исключения регионов, а в Киеве, по решению военной администрации, активно разворачиваются "Пункты незламности". "Телеграф" решил рассказать своим читателям о том, как быстро и удобно можно найти их в столице.

Для стабилизации работы энергосистемы страны "Укрэнерго" вводит ограничения энергоснабжения для всех без исключения регионов. Во время длительного отсутствия света жители Киева могут посетить "Пунктами незламности", где можно подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться.

Что есть в "Пунктах незламности"

"Пункты несокрушимости" были созданы для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций. Они являются "островками безопасности, стабильности и тепла".

Такие объекты будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае длительного аварийного отключения электроэнергии.В настоящее время в Киеве и Киевской области действуют сотни таких пунктов.

В "Пунктах незламности" всегда есть:

свет

вода

интернет

тепло

мобильная связь

место для подзарядки гаджетов

аптечка

уголок для матери и ребенка

место для отдыха.

Как найти "Пункты незламности" в Киеве

Информацию о расположении пунктов можно узнать несколькими способами:

в приложении "Дія". Для этого зайдите в "Дію", нажмите "Услуги", затем нажмите "Пункты несокрушимости", выберите свою область и загрузите карту. После этого карта будет доступна для использования офлайн. Приложение покажет все "Пункты несокрушимости" в радиусе 1,5 км.

В приложении "Дія" есть интерактивная карта, где можно найти ближайший "Пункт Незламности", узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут.

в районных администрациях и органах местного самоуправления

на официальном сайте

в чат-боте в Telegram или в Viber.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр энергетики Галущенко сделал неутешительное заявление по свету. Он констатировал, что сложившаяся после обстрелов ситуация является сложной.