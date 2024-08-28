Есть нюансы: стало известно, в каком формате будут учиться киевские школьники

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С сентября все столичные учебные заведения должны организовать образовательный процесс в очном формате. В отдельных случаях также могут применять дистанционную, смешанную и другие формы, предусмотренные законодательством.

В то же время для очного обучения образовательные учреждения должны гарантировать наличие укрытий. Данное решение приняли на заседании Совета обороны столицы.

На заседании Совета обороны Киева был рассмотрен вопрос об организация безопасного и качественного образовательного процесса в учебных заведениях столицы.

В итоге было принято решение, что основным форматом обучения для всех учебных заведений Киева будет очная форма.

"В отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренными законодательством Украины. Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий", — говорится в сообщении.

Таким образом в этом учебном году столичные школы должны организовать образовательный процесс максимально в очном формате.

Кроме этого, все столичные учебные заведения города до конца августа должны отчитаться о готовности по вопросам пожарной безопасности и организации ежедневного контроля со стороны правоохранителей.

Учебный год в Киеве стартует 2 сентября 2024 года.

Напомним, что первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец рассказал "Телеграфу" о переводе школ на офлайн обучение в материале: "Кто будет закрывать школы и что делать с укрытиями: в МОН ответили на часто задаваемые вопросы о "Школе оффлайн"".

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что с началом нового учебного года в украинских школах появится новый предмет — "Уроки счастья" по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Курс будет внедрен уже с сентября 2024 года. К тому времени его содержание должно адаптироваться к особенностям украинских детей и их потребностей.