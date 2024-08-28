Є нюанси: стало відомо, у якому форматі навчатимуться київські школярі

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З вересня всі столичні навчальні заклади мають організувати освітній процес у очному форматі. В окремих випадках також можуть застосовуватися дистанційна, змішана та інші форми, передбачені законодавством.

У той самий час для очного навчання освітні установи мають гарантувати наявність укриттів. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони столиці.

На засіданні Ради оборони Києва було розглянуто питання щодо організації безпечного та якісного освітнього процесу у навчальних закладах столиці.

У результаті обговорень було ухвалено рішення, що основним форматом навчання для всіх навчальних закладів Києва буде очна форма.

"В окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбачені законодавством України. Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, у цьому навчальному році столичні школи мають організувати освітній процес максимально в очному форматі.

Крім цього, всі столичні навчальні заклади міста до кінця серпня мають звітувати про готовність з питань пожежної безпеки та організації щоденного контролю з боку правоохоронців.

Навчальний рік у Києві розпочнеться 2 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець розповів "Телеграфу" про переведення шкіл на офлайн навчання у матеріалі: " Хто буде закривати школи і що робити з укриттями: у МОН відповіли на поширені питання про "Школу офлайн" ".

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що з початком нового навчального року в українських школах з’явиться новий предмет — "Уроки щастя" із соціально-емоційного навчання Well-Being. Курс буде запроваджено вже з вересня 2024 року. На той час його зміст має бути адаптовано до особливостей українських дітей та їх потреб.