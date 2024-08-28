"Ось чому Путін нападає на країни": фото Зеленського від "Телеграфу" стало мемом

Українці вміють дивувати креативом

Президент України Володимир Зеленський, у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність", провів велику пресконференцію та відповів на запитання журналістів. На заході був присутній кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, якому вдалося зробити серію емоційних фото голови держави.

Один із знімків став мемом і був опублікований у Telegram-каналі "Мемаграм". Користувачі соцмережі оцінили креатив та закидали мем лайками.

Фото, зроблене Яном Доброносовим під час пресконференції Володимира Зеленського сподобалося адміністраторам Telegram-каналі "Мемаграм", і вони вирішили перетворити його на мем.

Знімок президента України підписали так: "Зеленський показав причину, чому Путін нападає на країни".

Користувачам соцмережі жарт сподобався і вони залишили десятки позитивних смайликів під цим постом.

А так виглядає оригінальне фото Яна Доброносова:

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін знову осоромився, а його вчинок став мемом у мережі. Користувачів розсмішило те, як він одягав навушники.

Здавалося б просте діло, але й тут у Путіна стався конфуз — диктатор РФ напнув навушники дідівським способом і отримав порцію знущань в інтернеті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз колишня дружина Януковича Людмила, яка неодноразово ставала героїнею яскравих мемів. Найвідомішими з них стали "батя, я стараюсь" та "наколоті апельсинки". Це цитати з її інтерв’ю та промов.