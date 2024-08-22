Путин напялил наушники дедовским способом и получил порцию издевательств в сети: смеялись даже свои (видео)

Пользователи подошли творчески к сравнению

Российский президент Владимир Путин снова оконфузился, а его поступок стал мемом в сети. Пользователей рассмешило то, как он надевал наушники.

Казалось бы простое дело, но и здесь у Путина произошел конфуз. В сети появилось видео, где диктатор РФ натянул наушники на бороду.

Произошло это во время визита в Грозное. Там он посмотрел, как сын председателя Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров стреляет по мишеням в тире.

Сам Рамзан Кадыров и другие участники встречи надели наушники правильно. А Путин через 2 минуты, похоже, так и не понял, что делает что-то не то.

"Законодатель мод! Теперь активные наушники так будут во всем мире носить!", — именно так подписали публикацию в сети.

Что интересно, насмехались над Путиным даже россияне. Так, известный оппозиционный российский блоггер Рустем Адагамов на своей странице в социальной сети написал следующее:

"Почему Путин в тире наушники вот так на голову одевает? Поэтому его прическа — это длительная процедура, когда парикмахер должен уложить редкие волосы так, чтобы не было видно, что президент РФ уже совсем лыс. А наушники нарушат всю красоту"

После этого в сети начали шутить и даже создали мем.

Телеграф собрал комментарии пользователей сети и делится ими с вами.

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