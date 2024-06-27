"Караван лает - сборная Украины едет домой": подборка мемов о вылете нашей команды с Евро-2024

Сборная Украины досрочно покинула турнир, не сумев пробиться в плей-офф

В среду, 26 июня, сборная Украины провела последний матч Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с командой Бельгии и не сумели пробиться в плей-офф, 1/8 финала.

Интернет тут же наводнили шутки про провальное выступление нашей команды. "Телеграф" собрал подборку мемов про сборную Реброва.

Как сообщал "Телеграф", ранее сборная Грузии опозорила Португалию с Роналду на Евро-2024. Также ранее стала известна сетка плей-офф турнира.