"Караван лает - сборная Украины едет домой": подборка мемов о вылете нашей команды с Евро-2024
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Сборная Украины досрочно покинула турнир, не сумев пробиться в плей-офф
В среду, 26 июня, сборная Украины провела последний матч Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с командой Бельгии и не сумели пробиться в плей-офф, 1/8 финала.
Интернет тут же наводнили шутки про провальное выступление нашей команды. "Телеграф" собрал подборку мемов про сборную Реброва.
Как сообщал "Телеграф", ранее сборная Грузии опозорила Португалию с Роналду на Евро-2024. Также ранее стала известна сетка плей-офф турнира.