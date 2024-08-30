Как с 1 сентября изменится тариф на газ и какие цифры увидят в платежках украинцы

Передача показаний счетчика вовремя – залог правильных начислений

После июньского повышения тарифов на электроэнергию многих украинцев волнует вопрос, будет ли подниматься цена на газ с приходом осени. Бытовых потребителей призвали не беспокоиться о неожиданных изменениях — с 1 сентября тарифы на газ останутся без изменений.

Большинство украинских бытовых потребителей (98%) получают газ от компании "Нафтогаз Украины" и его цена составляет 7,96 гривен за кубометр. Об этом сообщает "Газправда".

Для бытовых потребителей "Нафтогаза" стоимость голубого топлива останется на прежнем уровне, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости газа.

Газоснабжающие компании не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений.

Как и в предыдущие месяцы, свои ценники на сентябрь обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа, в зависимости от газоснабжающей компании, будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98% или 12 млн домохозяйств) газ сейчас поставляет "Нафтогаз Украины". Его цена — 7,96 гривен за кубометр — будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.

То есть до завершения отопительного сезона природный газ для бытовых потребителей точно не подорожает.

Важно помнить, что помимо оплаты за газ нужно еще заплатить за его доставку и это уже совсем другая платежка. Сумма за доставку зависит от вашего региона проживания.

По социальной норме, украинская семья из трех человек использует 9,9 кубометров газа. Это актуально, если используется только плита для приготовления пищи, без другого газового оборудования.

Ежемесячно платить за газ такая семья будет 78,8 гривен.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отвод, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как быстро и легко можно передать показания газового счетчика. Данные нужно посылать вашему оператору с 1 до 5 числа каждого месяца.