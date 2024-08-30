Як з 1 вересня зміниться тариф на газ та які цифри побачать у платіжках українці

Передача показань лічильника вчасно – запорука правильних нарахувань

Після червневого підвищення тарифів на електроенергію багатьох українців хвилює питання, чи підніматиметься ціна на газ з приходом осені. Побутових споживачів закликали не перейматися несподіваними змінами — з 1 вересня тарифи на газ залишаться без змін.

Більшість українських побутових споживачів (98%) одержують газ від компанії "Нафтогаз України" і його ціна становить 7,96 гривень за кубометр. Про це повідомляє "Газправда".

Для побутових споживачів "Нафтогазу" вартість блакитного палива залишиться на колишньому рівні, оскільки під час воєнного стану діє мораторій на підвищення вартості газу.

Газопостачальні компанії не змінили вартість кубометра "блакитного палива" у рамках своїх річних тарифних пропозицій.

Як і в попередні місяці, свої цінники на вересень оприлюднили 12 постачальників. Вартість кубометра газу в залежності від газопостачальної компанії коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривень за кубометр.

Втім, переважній більшості українських побутових споживачів (98% або 12 млн. домогосподарств) газ зараз постачає "Нафтогаз України". Його ціна — 7,96 гривень за кубометр — діятиме як мінімум до кінця квітня 2025 року.

Тобто, до завершення опалювального сезону природний газ для побутових споживачів точно не подорожчає.

Важливо пам’ятати, що, крім оплати за газ, потрібно ще заплатити за його доставку і це вже зовсім інша платіжка. Сума за доставку залежить від вашого регіону проживання.

За соціальною нормою, українська сім’я із трьох осіб використовує 9,9 кубометрів газу. Це є актуальним, якщо використовується тільки плита для приготування їжі, без іншого газового обладнання.

Щомісяця платитиме така родина за газ 78,8 гривень.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Також на встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як швидко та легко можна передати показники газового лічильника. Дані потрібно надсилати вашому оператору з 1 до 5 числа кожного місяця.