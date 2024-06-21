"Золотой" компьютер: сколько стоит использование техники по новым тарифам на свет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти расчеты подойдут как для жильцов, так и больших домов.
В связи с повышением тарифа на электроэнергию в Украине пользоваться бытовыми электроприборами стало дороже. Это касается и компьютера. До этого мы уже высчитывали, сколько стоит уборка с пылесосом.
"Телеграф" решил разобраться, во сколько обойдется пользование компьютером за один раз и сколько можно потратить денег за месяц.
Стоит отметить, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.
Так, за один час использования компьютер обычно потребляет около 0,065-0,45 кВт/ч. Таким образом, использование компьютера 6 0 минут обойдется в 1,94 грн. Если нужно будет потратить всего полчаса, тогда – 0,97 коп.
Сколько будет стоить пользование компьютером в месяц
- Один раз в неделю – 7,76 (4 раза в месяц по часу), 3, 88 грн (4 раза в месяц по пол часа);
- Дважды в неделю — 15, 55 (8 раз в месяц по часу), 7,77 грн (8 раз в месяц по пол часа)
- Три раза в неделю 23,32 грн (12 раз в месяц за часом), 11,66 грн. (12 раз в месяц по полчаса).
Ранее "Телеграф" рассказывало том, сколько украинцам в среднем обходится работа бойлера за раз и за один месяц.