"Золотой" компьютер: сколько стоит использование техники по новым тарифам на свет

Эти расчеты подойдут как для жильцов, так и больших домов.

В связи с повышением тарифа на электроэнергию в Украине пользоваться бытовыми электроприборами стало дороже. Это касается и компьютера. До этого мы уже высчитывали, сколько стоит уборка с пылесосом.

"Телеграф" решил разобраться, во сколько обойдется пользование компьютером за один раз и сколько можно потратить денег за месяц.

Стоит отметить, что на сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.

Так, за один час использования компьютер обычно потребляет около 0,065-0,45 кВт/ч. Таким образом, использование компьютера 6 0 минут обойдется в 1,94 грн. Если нужно будет потратить всего полчаса, тогда – 0,97 коп.

Сколько будет стоить пользование компьютером в месяц

Один раз в неделю – 7,76 (4 раза в месяц по часу), 3, 88 грн (4 раза в месяц по пол часа);

(4 раза в месяц по часу), (4 раза в месяц по пол часа); Дважды в неделю — 15, 55 (8 раз в месяц по часу), 7,77 грн (8 раз в месяц по пол часа)

(8 раз в месяц по часу), 7,77 грн (8 раз в месяц по пол часа) Три раза в неделю 23,32 грн (12 раз в месяц за часом), 11,66 грн. (12 раз в месяц по полчаса).

Ранее "Телеграф" рассказывало том, сколько украинцам в среднем обходится работа бойлера за раз и за один месяц.