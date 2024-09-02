Київські школярі зможуть користуватись громадським транспортом безкоштовно

При собі необхідно мати учнівський квиток

У Києві з 1 вересня проїзд у громадському транспорті стає безкоштовним для всіх школярів. Для цього необхідно валідувати свій учнівський білет під час поїздки.

Таке рішення прийняла столична влада. Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Цифровий".

З 1 вересня до кінця червня проїзд у громадському транспорті у Києві для учнів став безкоштовним. Для цього необхідно мати учнівський квиток та валідувати його під час поїздки.

Замовити учнівський квиток можна у додатку "Київ Цифровий". Для цього необхідно вибрати сервіс "Замовлення учнівського". Вам потрібно буде заповнити дані учня та замовити цифровий квиток.

Після того, як навчальний заклад підтвердить дані школяра, ви отримаєте номер, а також пін-код учнівського. Цю інформацію необхідно буде додати до облікового запису учня в сервісі "Транспортна карта".

"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський додаток, переходьте на його налаштування і перетворюйте на цифровий. Якщо поки що немає смартфона, то можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додаток до цифрового", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві подорожчала вартість транспортної картки. Міська влада пояснює таке рішення підвищенням вартості виготовлення пластикової картки з чіпом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що тарифи на проїзд у наземному транспорті столиці, на думку чиновника КМДА, на сьогодні мають становити близько 25 гривень. Саме такою є собівартість проїзду у 2024 році.