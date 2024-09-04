Дают бронь, бесплатно кормят и платят 60 тысяч гривен: в Киеве появилась заманчивая вакансия
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Официальное трудоустройство предлагают с первой рабочей недели
В столице растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. В это непростое время работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.
К примеру, в Киеве ищут персонального ассистента технического директора в современный офисный центр с заработной платой от 40 000 гривен. Данная вакансия была опубликована на одном из популярных сайтов по поиску работы.
Столичная компания, которая уже довольно длительный срок работает в Украине, создавая инновационные системы для укрепления обороноспособности и защиты национальных интересов государства находится в поисках персонального ассистента технического директора.
На работу готовы взять человека, который способен сохранять конфиденциальность информации, умеет принимать решения и брать за них ответственность.
Заработная плата от 40 000 до 60 000 гривен. Также гарантируют официальное трудоустройство и комфортные условия работы.
Работодатель предоставляет своим сотрудникам бронь от мобилизации (призыва) и юридическое сопровождение по вопросам воинского учета.
Компания также предлагает своим сотрудникам:
- возможностью карьерного роста и развития до руководителя службы безопасности;
- гарантированная выплата заработной платы без задержек;
- официальное трудоустройство с 1 рабочей недели и все плюсы в соответствии с КЗоТ (оплачиваемые больничные и отпуска);
- гарантированный обеденный перерыв (час времени) и бесплатные комплексные обеды за счет компании;
- наличие обустроенного укрытия, офис с генератором и бесперебойным интернетом.
Требования к кандидату:
- способность работать в условиях высокого темпа и сохранять конфиденциальность информации;
- умение принимать решения и брать за них ответственность;
- умение структурировать информацию;
- работать с большими объемами задач и определять приоритетность.
В обязанности сотрудника компании будет входить:
- выполнение поручений и заданий руководителя;
- согласование отдельных вопросов с сотрудниками, доведение до них указаний, распоряжений и контроль их выполнения;
- коммуникация с партнерами и подрядчиками компании.
График работы: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00.
Место работы: главный офис находится в Голосеевском районе столицы.
Напомним, что в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальным кандидатам готовы предоставить бонусы, неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.