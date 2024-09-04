Дают бронь, бесплатно кормят и платят 60 тысяч гривен: в Киеве появилась заманчивая вакансия

Официальное трудоустройство предлагают с первой рабочей недели

В столице растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. В это непростое время работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, в Киеве ищут персонального ассистента технического директора в современный офисный центр с заработной платой от 40 000 гривен. Данная вакансия была опубликована на одном из популярных сайтов по поиску работы.

Столичная компания, которая уже довольно длительный срок работает в Украине, создавая инновационные системы для укрепления обороноспособности и защиты национальных интересов государства находится в поисках персонального ассистента технического директора.

На работу готовы взять человека, который способен сохранять конфиденциальность информации, умеет принимать решения и брать за них ответственность.

Заработная плата от 40 000 до 60 000 гривен. Также гарантируют официальное трудоустройство и комфортные условия работы.

Работодатель предоставляет своим сотрудникам бронь от мобилизации (призыва) и юридическое сопровождение по вопросам воинского учета.

Компания также предлагает своим сотрудникам:

возможностью карьерного роста и развития до руководителя службы безопасности;

гарантированная выплата заработной платы без задержек;

официальное трудоустройство с 1 рабочей недели и все плюсы в соответствии с КЗоТ (оплачиваемые больничные и отпуска);

гарантированный обеденный перерыв (час времени) и бесплатные комплексные обеды за счет компании;

наличие обустроенного укрытия, офис с генератором и бесперебойным интернетом.

Требования к кандидату:

способность работать в условиях высокого темпа и сохранять конфиденциальность информации;

умение принимать решения и брать за них ответственность;

умение структурировать информацию;

работать с большими объемами задач и определять приоритетность.

В обязанности сотрудника компании будет входить:

выполнение поручений и заданий руководителя;

согласование отдельных вопросов с сотрудниками, доведение до них указаний, распоряжений и контроль их выполнения;

коммуникация с партнерами и подрядчиками компании.

График работы: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00.

Место работы: главный офис находится в Голосеевском районе столицы.

Напомним, что в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальным кандидатам готовы предоставить бонусы, неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.