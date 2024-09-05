Погибшую рыбу собирают тоннами: на Черниговщине устраняют последствия загрязнения Десны (фото)

Чешуйчатые погибают из-за низкого уровня кислорода

В Черниговской области эко-патруль насыщает реку Десна кислородом и вместе с местными властями и активистами расчищают притоки, чтобы помочь рыбе выжить. Напомним, в конце августа в сети появилась информация о том, что в реке Десна, которая начинает свой путь в Смоленской области РФ, было обнаружено ядовитое вещество, спускающееся по течению из-за российской границы.

По состоянию на среду, 4 сентября, наблюдается изменение характера органического загрязнения. Об этом сообщили на правительственном портале.

Отмечается, что сейчас загрязнение идет не сплошным разрывом, а передвигается по самой глубокой части реки, по центру и оседает на дно.

"Загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в с. Боромики Черниговской области. До Чернигова осталось 38 километров. Сейчас перед Черниговом осуществляются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды", — говорится в сообщении.

Мор рыбы

Кроме того, последние пять дней наблюдалась тенденция к замедлению движения загрязнения: 3 сентября она составляла 20 км/сут, а 4 сентября — 10 км/сут. При этом изменение скорости продвижения загрязнения зависит от извилистости русла реки.

"За последние 30 км продвижение загрязняющих веществ по реке Десна мор рыбы не зафиксировано. Вода имеет серый цвет и неприятный запах. Наблюдается низкое содержание растворенного кислорода и высокие показатели химического потребления кислорода. Зафиксировано превышение по марганцу, вызванное процессом гниения погибшей рыбы", — написали в сообщении.

Также сообщается о том, что по состоянию на 5 сентября, в Черниговской области собрано 8 тонн погибшей рыбы, а в Сумской области — более 12 тонн.

Чтобы спасти рыбу в местах, куда еще не дошло загрязнение, местные власти и активисты расчищают притоки Десны, чтобы рыба смогла беспрепятственно туда заходить.

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, как загрязнение рек Сейм и Десна повлияло на качество воды в столице. Специалисты регулярно отбирают пробы и контролируют ситуацию.