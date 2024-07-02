Раздевалку сельского стадиона на Закарпатье хотят отремонтировать почти за 4 млн грн

Тендер объявлен местным сельсоветом

В Закарпатской области хотят отремонтировать раздевалку на стадионе за почти 4 млн гривен. Желающие поучаствовать в тендере могут подать заявки до 16 июля.

Предложение разместили на сайте Zakupivli.pro 1 июля. Аукцион начнется 16 июля в 14:02.

Заказчиком ремонта выступает Холмковский сельсовет Ужгородского района Закарпатской области. В капитальном ремонте и реставрации нуждается, согласно условиям тендера, раздевалка на стадионе по ул. Победы, 70 в селе Сторожница Ужгородского района, Закарпатской области. Сумма ремонта — 3 794 966 гривен вместе с НДС. Срок выполнения работ — до 31 октября 2024 года.

В документе с техническими требованиями указан перечень работ, какие необходимо будет выполнить победителю тендера. Например:

демонтировать розетки;

установить "выключатели утопленного типа при спрятанной проводке, 2-клавишные";

проложить трубопроводы водоснабжения из труб полиэтиленовых разного диаметра;

поштукатурить плоские оконные и дверные поверхности откосов по бетону и камню;

установить сушарки для рук;

разобрать деревянный забор и установить новый заборов из готовых решетчатых щитов высотой свыше 1,6 м до 2,0 м с установкой столбов;

посеять газоны партерные, мавританские и обычные вручную и так далее.

Отметим, что село Сторожница занимает площадь 0,25 км. кв., а по состоянию на 2001 год в нем проживало 2623 человека. А вот так выглядит стадион, на реконструкцию раздевалки которого хотят потратить около 4 млн гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Верховный суд Украины объявил тендер на 4 млн гривен для закупки канцтоваров. В списке бумага, точилки, карандаши и не только.