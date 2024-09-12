Під Києвом чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки: в поліції розповіли деталі (фото)

Стрілець затриманий

Під Києвом у ніч проти 12 вересня сталася стрілянина. Чоловік палив із пістолета прямо з вікна багатоквартирного будинку.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, інцидент стався у Софіївській Борщагівці, а саме у ЖК "Щасливий".

Громадяни повідомили у поліцію про те, що один із мешканців багатоповерхівки стріляє з вікна. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили пістолет, що лежав у під’їзді будинку. Стрілком виявився 48-річний місцевий мешканець. На щастя, за попередньою інформацією, ніхто внаслідок стрілянини не постраждав.

Наразі вже розпочато кримінальне провадження за ч.1 статті 263 КК України. Підозрюваному за нею загрожує до 7 років позбавлення волі.

Слідство продовжується.

У мережі також вже розповсюджують фото з місця подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині чоловіки доводили свою правоту зі зброєю в руках. Один із них відкрив стрілянину, але не зміг потрапити до свого опонента. Суперник стрільця також мав при собі зброю. Він вистрілив із мисливської рушниці і влучив чоловікові в ліве передпліччя.