Россияне устроили стрельбу в центре Одессы: полиция рассказала детали

Все началось со словесной перепалки, а может закончиться тюрьмой

Снова стало известно о стрельбе в центре Одессы. Ранее мы писали о мужчине, который застрелил голубя, а теперь сообщаем о задержании трех подозреваемых в хулиганстве — одессита и двух граждан России.

Двоих задержали на месте происшествия, у ресторана на Французском бульваре. Подробности сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В Одессе задержали двух россиян и украинца

"Одесские полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой в центре Одессы — двое из них граждане России", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчины отдыхали в ресторане на Французском бульваре. В помещении они начали ссориться, а затем словесный конфликт перешел в драку. Они продолжили драться на летней площадке. Мужчины угрожали друг другу ножом.

В какой-то момент 29-летний одессит пошел к своему автомобилю и достал гладкоствольное ружье. Он произвел выстрел в воздух и уехал с места преступления.

На месте были задержаны два участника конфликта — 32-летний и 43-летний мужчины. Оказалось, что они граждане Российской Федерации. Они уже привлекались к уголовной ответственности, а один из них находился в розыске. Его подозревают в вымогательстве и похищении человека.

"По результатам осмотра места происшествия, проведенного следственно-оперативной группой с привлечением взрывотехников областной полиции, были обнаружены и изъяты два ножа и сумка, в которой находились три ручные гранаты, две из которых, предварительно, являются боевыми. Опасные предметы, в том числе оружие, следователи направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

Одессита задержали позже. Правоохранительные органы провели для этого специальную операцию.

"Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) того же кодекса".

Все трое участников конфликта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении и избрании мер в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении полиции

Полицейские сначала задержали двух фигурантов преступления, оказавшихся россиянами

На месте происшествия обнаружили гранаты и ножи

Отметим, что за нарушение ч. 4 ст. 296 УК Украины могут наказать сроком от трех до семи лет лишения свободы. Нарушение ч. 1 ст. 263 УК Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из днепровских кафе девушка-подросток открыла стрельбу. Теперь ее подозревают в хулиганстве.