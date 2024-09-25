Под Киевом соседи устроили разборки со стрельбой (фото)

Один из участников в больнице, а другой — задержан

В Вишневом, что возле Киева, между двумя мужчинами произошел спор, который завершился стрельбой. Оного из участников конфликта пришлось отправить в больницу.

Об этом пишет BigKyiv. В полиции сообщили, что мужчины оказались соседями, однако что стало причиной ситуации, там не уточнили.

Инцидент произошел около 18 часов дня в среду, 25 сентября во дворе одной из многоэтажек.

"Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил проникающее ранение и находится в больнице", — говорится в сообщении.

Известно, что стрельба велась из устройства для отстрела резиновых пуль. Нападавшего задержали, против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге днем 25 сентября произошла стрельба, из-за чего есть раненые. Стражи порядка для задержания стрелков в области ввели специальную операцию.