Под Киевом соседи устроили разборки со стрельбой (фото)
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Один из участников в больнице, а другой — задержан
В Вишневом, что возле Киева, между двумя мужчинами произошел спор, который завершился стрельбой. Оного из участников конфликта пришлось отправить в больницу.
Об этом пишет BigKyiv. В полиции сообщили, что мужчины оказались соседями, однако что стало причиной ситуации, там не уточнили.
Инцидент произошел около 18 часов дня в среду, 25 сентября во дворе одной из многоэтажек.
"Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил проникающее ранение и находится в больнице", — говорится в сообщении.
Известно, что стрельба велась из устройства для отстрела резиновых пуль. Нападавшего задержали, против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Как сообщалось ранее, в Кривом Роге днем 25 сентября произошла стрельба, из-за чего есть раненые. Стражи порядка для задержания стрелков в области ввели специальную операцию.