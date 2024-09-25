Укр

Под Киевом соседи устроили разборки со стрельбой (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Под Киевом соседи устроили разборки со стрельбой (фото) Новость обновлена 25 сентября 2024, 21:12

Один из участников в больнице, а другой — задержан

В Вишневом, что возле Киева, между двумя мужчинами произошел спор, который завершился стрельбой. Оного из участников конфликта пришлось отправить в больницу.

Об этом пишет BigKyiv. В полиции сообщили, что мужчины оказались соседями, однако что стало причиной ситуации, там не уточнили.

Инцидент произошел около 18 часов дня в среду, 25 сентября во дворе одной из многоэтажек.

"Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил проникающее ранение и находится в больнице", — говорится в сообщении.

Известно, что стрельба велась из устройства для отстрела резиновых пуль. Нападавшего задержали, против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге днем 25 сентября произошла стрельба, из-за чего есть раненые. Стражи порядка для задержания стрелков в области ввели специальную операцию.

Теги:
#Киевская область #Стрельба #Вишневое