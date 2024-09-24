Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в комплексе отдыха на Киевщине

Неизвестный стрелял с балкона комплекса отдыха

В Вышгороде Киевской области неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона одного из комплексов отдыха. Событие произошло 24 сентября около 18:00.

Злоумышленник произвел несколько выстрелов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается на официальном веб-портале Национальной полиции в Киевской области.

Прибывшие на место инцидента полицейские изъяли оружие и задержали 36-летнего жителя Киева. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, говорят правоохранители.

Оружие, которое использовал киевлянин, было отправлено на проведение экспертизы. По факту происшествия начато досудебное расследование.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители начали расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, касающейся грубого нарушения общественного порядка.

Проводятся следственные действия. Процессуальное руководство по делу осуществляет Вышгородская окружная прокуратура. Следователи уже решают вопрос о вручении подозрения задержанному.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мужчина стрелял в людей в магазине Киевской области. Он ранил продавщицу и владельца заведения, и скрылся.