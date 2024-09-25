Під Києвом сусіди влаштували "розбірки" зі стріляниною (фото)

Один з учасників у лікарні, а інший — затриманий

У Вишневому, що біля Києва, між двома чоловіками відбулася суперечка, яка завершилася стріляниною. Одного з учасників конфлікту довелося відправити до лікарні.

Про це пише BigKyiv. У поліції повідомили, що чоловіки виявилися сусідами, проте що спричинило ситуацію, там не уточнили.

Інцидент стався близько 18 години дня у середу, 25 вересня у дворі однієї з багатоповерхівок.

"Як попередньо встановили на місці правоохоронці, між двома сусідами відбулася суперечка, під час якої один витяг пістолет і зробив постріл у ногу опоненту. Потерпілий отримав проникаюче поранення та наразі знаходиться у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що стрілянина велася із пристрою для відстрілу гумових куль. Нападника затримали, проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство з використанням вогнепальної чи холодної зброї). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі вдень 25 вересня сталася стрілянина, через що є поранені. Правоохоронці затримали стрільців в області запровадили спеціальну операцію.