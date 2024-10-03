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В Киеве пройдет первый масштабный Арт Маркет современного искусства

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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В Киеве пройдет первый масштабный Арт Маркет современного искусства Новость обновлена 03 октября 2024, 17:57

С 5 по 6 октября в просторах Киевской городской галереи искусств "LAVRA" пройдет масштабный первый всеукраинский Арт Маркет современного искусства, в котором примут участие более двух десятков галереи из разных уголков Украины, которые будут представлять произведения лучших художников и художников.

Почитатели искусства смогут увидеть живопись, графику, скульптуру и фотографию. Среди известнейших имен будут представлены работы Анатолия Криволапа, Тиберии Сильваши, Павла Макова, Назара Билыка, Дмитрия Кавсана и многих других знатных авторов.

Формат первого украинского Арт Маркета подразумевает подход к созданию экспозиций в формате Open Space. Экспонентам предоставляется более 1000 квадратных метров пространства, что позволяет организовать выставочные стенды, арт-проекты и лекционную программу. Среди участников свои стенды представят: Abramovych Art, Art Ukraine Gallery, The Naked Room, Vakulenko Art Consulting, Mironova Gellry, Goldens и другие.

Также в рамках проекта запланированы ивенты, среди которых:

  • Презентация монографии Шестьдесят тоталитарных лет.
  • Встреча с арт-экспертом Евгением Карасем.
  • Показ экспериментального фильма Анатолия Ганкевича "Акватория" 2020 года – первой части его масштабного кинотриптиха.

Адрес: Лаврский переулок, 7 б.

Работает с 11:00 до 19:00.