У Києві пройде перший масштабний Арт Маркет сучасного мистецтва

З 5 по 6 жовтня в просторах Київської міської галереї мистецтв "LAVRA" пройде масштабний перший всеукраїнський Арт Маркет сучасного мистецтва, в якому візьмуть участь понад два десятки галереї з різних куточків України, які представлятимуть твори найкращих митців та мисткинь.

Шанувальники мистецтва зможуть побачити живопис, графіку, скульптуру та фотографію. Серед найвідоміших імен будуть представлені роботи Анатолія Криволапа, Тіберії Сільваші, Павла Макова, Назара Білика, Дмитра Кавсана та багатьох інших знатних авторів.

Формат першого українського Арт Маркета передбачає підхід до створення експозицій у форматі Open Space. Експонентам надається понад 1000 квадратних метрів простору, що дозволяє організувати виставкові стенди, арт-проєкти та лекційну програму. Серед учасників свої стенди представлять: Abramovych Art, Art Ukraine Gallery, The Naked Room, Vakulenko Art Consulting, Mironova Gellry, Goldens та інші.

Також в рамках проєкт заплановані івенти, серед яких:

Презентація монографії "Шістдесят тоталітарних років.

Зустріч з артекспертом Євгеном Карасем.

Показ експериментального фільму Анатолія Ганкевича "Акваторія" 2020 – першої частини його масштабного кінотриптиха.

Адреса: Лаврський провулок, 7 б.

Працює з 11.00 до 19.00.