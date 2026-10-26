Как платить за мобильную связь меньше: эти тарифы можно подключить за 190–220 гривен в месяц

Специальные предложения рассчитаны на клиентов от 55 лет

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Vodafone, "Киевстар" и lifecell предлагают абонентам старшего возраста тарифы стоимостью от 190 до 220 гривен в месяц. У предложений разные возрастные ограничения, наполнение и условия подключения. Vodafone фиксирует цену на год, а lifecell – как минимум до конца 2027 года.

"Телеграф" рассказывает, на каких условиях можно подключить особые тарифы.

Vodafone: 200 гривен в месяц с фиксацией цены на 12 месяцев

Специальное предложение Vodafone доступно абонентам от 55 лет. Тариф стоит 200 гривен в месяц, и эта сумма не меняется в течение 12 месяцев. Подключить его можно до 31 октября 2026 года.

Предложение подключают на контрактной основе в рамках пакета Flexx GO или при переносе номера от другого оператора через услугу MNP. Vodafone проверяет возраст абонента.

Чтобы подключить тариф, нужно заключить контракт, подать заявку и пополнить счет на 200 гривен. После выполнения этих условий услуга подключится автоматически. Каждый абонент может воспользоваться акцией только один раз. Оформить ее можно через контактный центр или в магазине оператора. Понадобятся паспорт и идентификационный код.

lifecell: "Турбота" за 190 гривен и 1000 минут на другие сети

Самый дешевый из трех вариантов – тариф "Турбота" от lifecell. Он предназначен для украинцев от 55 лет и стоит 190 гривен в месяц. Оператор обещает сохранять эту цену как минимум до 31 декабря 2027 года.

В пакет входят 20 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети lifecell и 1000 минут на номера других операторов Украины. В этом тарифе больше включенных гигабайтов и минут для звонков за пределы своей сети, чем в двух других предложениях.

YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger и X (Twitter) можно использовать без расходования пакетного интернет-трафика. Чтобы оформить тариф, нужно обратиться в контактный центр или магазин lifecell с паспортом и идентификационным кодом.

"Киевстар": связь, домашний интернет и ТВ за 220 гривен

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" от "Киевстар" предназначен для людей от 60 лет, а также для людей с инвалидностью I–III группы. Контрактный пакет стоит 220 гривен за календарный месяц. При подключении нужно подтвердить возраст или статус инвалидности соответствующими документами.

За эту сумму абонент получает 10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в роуминге, безлимитные звонки внутри сети "Киевстар", 100 минут на другие мобильные и городские номера Украины, а также 100 SMS.

В тариф также входят домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с при наличии технической возможности и доступ к "Киевстар ТВ Легкий". Абонент может выбрать одну суперсилу.

Подключить "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" можно в фирменном магазине "Киевстар", предъявив документы, или дистанционно через приложение "Дія". Возрастной порог здесь выше, чем у Vodafone и lifecell: тариф доступен с 60 лет или при подтвержденной инвалидности.

Как сообщал "Телеграф", оператор "Киевстар" повысит стоимость тарифов для части абонентов.