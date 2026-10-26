Украинцев покоряет необычный гриб в "Сільпо": сколько стоит и стоит ли покупать (фото)

Эти грибы обладают очень полезными свойствами

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В Украине можно приобрести экзотические виды грибов с необычным видом и текстурой. В частности, в "Сільпо" продается коралловый или снежный гриб, который очень ценится в Азии как в кулинарии, так и в косметологии.

Об этом рассказала пользовательница под ником book.kovalchuk в социальной сети Threads. По ее словам, она давно хотела попробовать его.

Женщина показала фото гриба, который она купила на пробу уже с приправами и растительным маслом по цене 499 гривен за килограмм. Однако она призналась, что долго не могла решиться сделать это.

"Наконец-то я это попробую. Очень удивилась, когда нашла его в Сільпо (в рыбном отделе). Пробовали коралловый гриб? Я принесла его домой и смотрю на него, боюсь пробовать", — отметила она.

Гриб выглядит очень экзотично

Гриб выглядит очень экзотично.

Что пишут в комментариях

Пользователи рассказывают, что это вкусный вид грибов. К тому же он еще и очень полезен.

"Это очень вкусно! И еще более полезно — мощно увлажняет кожу изнутри (как гиалуронка), укрепляет иммунитет, снижает уровень сахара и холестерина. Регулярно употребляю, в Новусе он без масла и на 100 грн за кг дешевле";

"Это оченьеееее вкусная штука. Я дома всегда ее делаю, очень часто это любовь";

"Если не будете есть сойдёт в ванную как мочалка";

"Я думала это такая база как морская капуста, потому что я эту штуку ела еще в детстве";

"Я пробовала, мне чем-то напоминает хрящики в мясе по структуре)";

"Заговорите к нему";

"Я бы тоже боялась)) Очень экзотически смотрится", — пишут в комментариях.

Что еще известно об этом грибе

Снежный или коралловый гриб, серебряное ухо, гриб-медуза (Tremella fuciformis) — вид паразитических грибов, широко используемый в кулинарии и гомеопатии в странах Азии.

Этот гриб в природной среде встречается преимущественно в тропических и субтропических странах Азии и Центральной Америки, Австралии, Новой Зеландии и островах Тихого океана.

В Китае из Tremella fuciformis готовят суп luk mei (六味), напитки, добавляют в сладкие блюда и делают мороженое. Гриб также используется в косметической индустрии для разглаживания морщин.

Снежный гриб. Фото Википедия

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