Это не дает права на отсрочку: что должен доказать отец-одиночка, чтобы не быть мобилизованным

Суд проверяет несколько условий сразу, и без одного откажет

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Развод, дети с отцом и отказ ТЦК. Почему проживание детей дома не дает отсрочки от мобилизации и какой документ действительно работает?

Ответы на эти вопросы, а также о требованиях суда и обжаловании отказа, "Телеграфу" дала юрист ЮК "Приходько и партнеры" Анна Салиенко в эксклюзивном комментарии.

Дети живут с папой, а отсрочки нет: что решил Верховный Суд

Многие мужчины после развода считают, что ребенок в их квартире автоматически делает их родителями, воспитывающими детей самостоятельно. Закон смотрит по-другому.

"Сам по себе факт проживания детей с отцом не делает его человеком, самостоятельно воспитывающим детей. Семейный кодекс исходит из равенства прав и обязанностей родителей. Развод или отдельное проживание матери от этих обязанностей не освобождает", — объясняет Анна Салиенко.

Позицию подтвердил Верховный Суд. Как напомнила Анна Салиенко, в постановлении от 09.12.2025 по делу № 307/4851/22 суд отметил: отдельное проживание родителей и определение места жительства ребенка с отцом не свидетельствуют о самостоятельном воспитании и не являются основанием для отсрочки. Нотариальный договор между родителями такого юридического факта тоже не создает.

Свежая практика идет по тому же пути. Постановлением от 22 июня 2026 года по делу № 529/622/24 Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу отца, просящего установить факт самостоятельного воспитания сына. Суды низших инстанций отказали мужчине, потому что мать не лишена родительских прав, периодически приезжает к сыну и поддерживает связь с органами опеки. Верховный Суд добавил, что именно желание получить отсрочку не является основанием для отказа в таком иске, но факт самостоятельного воспитания следует доказать.

Четыре условия, которые суд проверяет одновременно

Статус меняет только судебное решение. С момента принятия решения об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания детей отец юридически считается воспитывающим их самостоятельно. Такое решение является основанием для отсрочки.

Закон требует двух вещей сразу: самостоятельного воспитания и самостоятельного содержания ребенка. Поэтому участие матери в жизни детей имеет для суда решающее значение.

"Если мать общается с детьми, забирает их на выходные, покупает вещи или финансово помогает, говорить о самостоятельном воспитании родителем нельзя. Речь идет именно о ситуациях, когда второй родитель фактически самоустранился от исполнения обязанностей", — отмечает Анна Салиенко.

Пункт 4 части 1 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не дает отсрочку только потому, что дети остались с отцом. Право возникает, когда самостоятельное воспитание ребенка до 18 лет подтверждено судом. Чтобы суд установил этот факт, отец должен доказать сразу четыре обстоятельства:

Дети постоянно живут именно с ним. Он сам обеспечивает потребности детей: питание, одежду, обучение, лечение. Мать фактически не участвует ни в воспитании, ни в содержании. Такая ситуация сложилась по воле матери, а не потому, что отец мешает ей общаться с детьми.

"Если хотя бы одно из этих условий не подтверждается, суд, вероятнее всего, откажет в установлении факта, а значит, и основания для отсрочки не будет", — предупреждает юрист.

Какой документ принимает ТЦК, если мать жива

ТЦК рассматривает только те бумаги, которые указаны в постановлении Кабмина № 560. В первую очередь нужно свидетельство о рождении ребенка, где военнообязанный записан отцом. К нему добавляют одно из подтверждений, что другого родителя нет в жизни ребенка:

свидетельство о смерти матери или решение суда об объявлении ее умершей;

матери или решение суда об объявлении ее умершей; решение суда о лишении матери родительских прав;

матери родительских прав; решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

или выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах; приговор суда , по которому мать отбывает наказание в местах лишения свободы;

, по которому мать отбывает наказание в местах лишения свободы; решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка.

Если мать жива, не лишена родительских прав, не признана безвестно отсутствующей и не в тюрьме, доступен только последний вариант.

"Здесь важно не путать юридические конструкции, что на практике случается довольно часто. Решение суда об определении места жительства ребенка с отцом права на отсрочку не дает. Такое право дает только решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка", — отмечает Анна Салиенко.

Нотариальный договор между родителями, справки из школы и акты службы по делам детей также не являются самостоятельным основанием для ТЦК. Зато они работают доказательствами, когда суд рассматривает дело по установлению факта.

Юристы отмечают еще одну деталь. ТЦК обычно действует строго по букве: если в решении суда отсутствует дословная формулировка об установлении факта самостоятельного воспитания, в отсрочке могут отказать. Формулировку в резолютивной части решения следует проверить еще до обращения.

Алименты и выходные с детьми: почему шансы на суд тают

Отдельный вопрос: что, если мать платит алименты или видится с детьми. Ответ юриста однозначен.

"Уплата алиментов означает участие матери в содержании детей, поэтому условие о самостоятельном содержании не выполняется. Регулярное общение матери с детьми опровергает самостоятельное воспитание", — говорит Анна Салиенко. По ее оценке, в таких случаях шансы на установление факта невелики.

Есть и оборотная сторона. Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что пребывание матери отдельно, в том числе за границей, само по себе не означает, что она уклоняется от обязанностей.

Семь групп доказательств, убеждающих суд

Доказать, что мать не участвует в воспитании, можно только совокупностью доказательств. По словам Анны Салиенко, к ним относятся:

справка о регистрации места проживания детей вместе с отцом;

места проживания детей вместе с отцом; справки из школы или сада о том, кто ходит на родительское собрание, забирает ребенка и общается с педагогами;

о том, кто ходит на родительское собрание, забирает ребенка и общается с педагогами; справка от семейного врача о том, кто водит ребенка на приемы;

о том, кто водит ребенка на приемы; акт обследования условий проживания и заключение службы по делам детей;

и заключение службы по делам детей; документы о расходах на детей: чеки, банковские выписки;

на детей: чеки, банковские выписки; подтверждение, что мать не платит алименты ;

; свидетельские показания: педагогов, соседей, родственников.

Список не исчерпывающий.

Суды проверяют такие дела внимательно. "Верховный Суд обращал внимание, что семейно-правовые механизмы должны применяться для защиты прав ребенка, а не для создания оснований для отсрочки. Поэтому формальное согласие матери без реальных доказательств ее самоустранения суду, как правило, недостаточно", — объясняет юрист.

Отказ в ТЦК: когда обжаловать, а когда идти в суд

Сначала нужно выяснить причину отказа, советует Анна Салиенко. По ее словам, чаще всего отец подает не решение о самостоятельном воспитании, а, например, решение об определении места жительства ребенка или другие документы вне перечня. В таком случае отказ, вероятнее всего, законен, и жаловаться на него нецелесообразно.

"Правильный путь: сначала обратиться в суд для установления этого факта, а после вступления решения в законную силу повторно подать заявление на отсрочку через "Резерв+" или ЦНАП", — рассказывает эксперт.

"Резерв+" это государственное приложение, ЦНАП — центр предоставления административных услуг.

Если решение о самостоятельном воспитании было подано, а отсрочку все равно не предоставили, отказ можно обжаловать двумя путями:

В высшем территориальном центре комплектования (областной). В административном суде.

Законопроект №15530: что хотят изменить после скандала в Кривом Роге

Все вышеописанное действует в нынешней редакции. Однако 20 августа 2026 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15530. Он предлагает изменить статью 23 закона о мобилизации и добавить к основаниям для отсрочки решение суда об определении места жительства малолетнего ребенка вместе с военнообязанным.

Толчком стал случай в Кривом Роге. 34-летний отец самостоятельно растил пятилетнюю дочь и дважды получил отказ в отсрочке. В ТЦК объяснили, что в решении суда о проживании ребенка с отцом нет подтверждения, что он находится на его иждивении. После ВВК (военно-врачебной комиссии) мужчину признали годным и направили в воинскую часть. Ребенка временно забрала директор детсада, а омбудсмен Дмитрий Лубинец требовал расследования.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении комитетов Верховной Рады. До его принятия действует существующий порядок.

Решения суда есть, а отсрочки еще нет

Даже с решением суда на руках мужчина не защищен от мобилизации, пока не подал заявление через "Резерв+" или ЦНАП и не получил решение о предоставлении отсрочки. Об этом предупреждает Анна Салиенко.

Юрист советует не медлить ни с обращением в суд, ни с оформлением отсрочки сразу после того, как решение вступит в законную силу. Судебная практика в таких делах строга, поэтому для процесса требуется тщательная доказательная база.