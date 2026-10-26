Нежный, как облако: как приготовить салат "Лебединый пух" с курицей и сыром

Пекинская капуста и маринованный лук делают многослойное блюдо сочным, а тертый сыр создает воздушную верхушку

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Салат "Лебединый пух" с курицей, картофелем и пекинской капустой подойдет и для праздничного стола, и для ужина. В нем сочетаются нежное мясо, маринованный лук, яйца и сыр. Легкую текстуру блюду придают свободно уложенные слои: их не нужно плотно утрамбовывать. В этом и состоит секрет воздушного салата.

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Что понадобится для салата "Лебединый пух"

Подготовьте 300–400 г куриного филе, 2–3 картофелины, 3 яйца, 100–150 г твердого сыра и 250 г пекинской капусты. Эти пропорции указаны в рецепте на странице "Буде смачно разом" в Facebook.

Еще понадобятся 1 луковица и 180–200 г майонеза. Соль и черный перец добавляйте по вкусу. Майонезом слои смазывайте умеренно, чтобы он дополнял вкус ингредиентов, а салат оставался легким.

Для маринада возьмите 100 мл воды, 1 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Лук маринуйте отдельно, а перед сборкой салата отцедите. В блюдо он должен попасть без жидкости.

Как подготовить курицу, овощи и яйца

Отварите до готовности куриное филе, картофель и яйца. Картофель очистите и натрите на терке. Курицу разберите на волокна – так ее будет проще распределить поверх овощной основы.

Яйца очистите, отделите белки от желтков и натрите. Сыр тоже натрите, но пока отложите: он понадобится для верхнего слоя. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, чтобы ее было удобно выложить поверх яиц.

Нарежьте луковицу. Смешайте воду с уксусом, сахаром и солью, залейте лук маринадом и оставьте на 10–15 минут. Затем отцедите. Когда все ингредиенты будут готовы, соберите салат.

В каком порядке выкладывать слои

Сначала распределите тертый картофель и добавьте немного майонеза. Сверху выложите маринованный лук, затем куриное филе. Покройте мясо майонезом, равномерно распределяя заправку и не придавливая нижние слои.

Следом выложите натертые яйца, а на них – тонко нашинкованную пекинскую капусту. Последним добавьте тертый сыр: пушистая верхушка и придает салату вид нежного пуха. Соль и черный перец добавляйте к слоям по вкусу.

При сборке важно не уплотнять ингредиенты и не перебарщивать с майонезом. Выкладывайте продукты свободно, чтобы салат сохранил рыхлую текстуру. Готовое блюдо поставьте в холодильник на 1–2 часа, чтобы вкусы соединились, а затем подавайте к столу.

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