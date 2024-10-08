Оскорблял защитников и обзывал украинцев: в Киеве задержали музыканта-предателя (фото и видео)

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет

В Киеве задержан 45-летний уроженец Харькова, который на импровизированной аллее памяти павших защитников на Майдане Незалежности пренебрежительно высказывался о воинах, отдавших жизнь, защищая Украину, и записывал это на видео. Он делал и другие антиукраинские заявления, используя ненормативную лексику.

На видео обратили внимание в полиции и разыскали "героя", а позже и задержали его, сообщили в полиции. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, в последнее время проживающий в столице. На одном из видео он назвал свою фамилию – Виценко.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

На видео мужчина назвал аллею памяти "культ смерти", затем стал обращаться к условным "патриотам" и "бандеровцам", грубо выражаясь в их адрес, и спрашивая "чего вы там сидите в чатах, вот сюда ложитесь". Далее он переключился на спор с каким-то лишь ему известным собеседником, которого оскорблял последними словами, продолжая лить черную грязь на Украину.

Впоследствии он опубликовал видео с извинениями, в котором пожаловался на какие-то "угрозы". Мужчина "попросил прощения" у всех, кого он мог оскорбить своими "слишком резкими словами" и заявил, что "никого лично не хотел обидеть".

Внимание, видео содержит ненормативную лексику

Мужчина также попытался спрятаться за своей "благородной деятельностью", которая якобы связана с обучением детей и концертами в детдомах. В конце видео мужчина назвал свою фамилию – Виценко. Судя по всему, это Денис Виценко – музыкант, гитарист, автор инструментальной музыки и репетитор. Так он пишет о себе на своей Facebook-странице.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе ночью женщина пыталась "украсить" российским триколором постамент бывшего памятника Екатерине II. Одесситы быстро отобрали флаг враждебной страны и попытались провести "объяснительную беседу".