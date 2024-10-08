Ображав захисників та обзивав українців: у Києві затримали музиканта-зрадника (фото та відео)

Йому загрожує позбавлення волі строком до п’яти років

У Києві затримали 45-річного уродженця Харкова, який на імпровізованій алеї пам'яті полеглих захисників на Майдані Незалежності зневажливо висловлювався про воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну, та записував це на відео. Він робив й інші антиукраїнські заяви, використовуючи ненормативну лексику.

На відео звернули увагу у поліції та розшукали "героя", а пізніше й затримали його, повідомили у поліції. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці. На одному з відео він назвав своє прізвище — Віценко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п’яти років.

На відео чоловік назвав алею пам'яті "культ смерті", потім почав звертатися до умовних "патріотів" та "бандерівців", грубо висловлюючися в їхній бік, та питаючи "чого ви там сидите в чатах, ось сюди лягайте". Далі він переключився на суперечку з якимось лише одному йому відомим співрозмвником, якого ображав останніми словами, продовжуючи лити чорний бруд на Україну.

Згодом він опублікував відео з вибаченнями, в якому пожалівся на якісь "погрози". Чоловік "попросив пробачення" в усіх, кого він міг образити своїми "занадто різкими словами" та заявив, що "нікого особисто не хотів образити".

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Чоловік також спробував сховатися за своєю "благородною діяльністю", яка нібито повʼязана з навчанням дітей та концертами у дитбудинках. Наприкінці відео чоловік назвав своє прізвище – Віценко. Судячи з усього, це Денис Віценко – музикант, гітарист, автор інструментальної музики та репетитор. Так він пише про себе на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомляв "Телеграф", в Одесі посеред ночі жінка намагалась "прикрасити" російським триколором постамент колишнього пам'ятника Катерині ІІ. Одесити швидко відібрали прапор ворожої країни і спробували провести "пояснювальну бесіду".