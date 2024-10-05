Обматерила и ударила водителя. В Одессе замглавы департамента ОВА устроила скандал, видео

Заместитель главы департамента обругала водителя матом и распустила руки

В Одессе произошел новый скандал, связанный с маршрутками. Чиновница областной военной администрации устроила дебош в маршрутном такси, материла и ударила водителя.

Об этом сообщают местные Телеграм-паблики. Речь идет о Наталье Смертенюк, заместителе главы департамента аграрной политики Одесской ОВА. Утром, 5 октября, появилось видео конфликта между водителем одной из маршруток и пассажиркой — ею оказался Смертенюк.

Причина конфликта состояла в том, что водитель якобы не остановился на остановке, где его попросили. Вначале женщина обложила водителя нецензурной бранью, а затем стала бить его по голове.

Внимание, видео содержит нецензурные выражения!!!

Водитель пытался словесно отбиваться от нападок, отмечал, что женщина должна перестать так себя вести. Однако это не успокоило дебоширку, а наоборот, рассердило ее.

"Ты когда перестанешь со мной так "базарить". Дома так будешь разговаривать со своей женой", — говорила Смертенюк. Закончился скандал тем, что чиновница покинула салон маршрутки.

Позже и.о директора департамента аграрной политики Одесской ОВА Виталий Власенко прокомментировал эту ситуацию. Он назвал поведение чиновницы недостойным для государственного служащего и анонсировал проведение служебной проверки, по результатам которой будет решен ее вопрос пребывания на данной должности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Святошинском районе Киева произошла массовая драка.