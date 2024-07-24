Депутат оскорбил военного без ноги: скандал попал на видео

Это уже не первый скандал

В Житомирской области произошел скандал. Депутат Олиевской ОТГ Анатолий Лысенко обругал общественного деятеля, ветерана АТО, волонтера Александра Швецова.

Об этом рассказал сам Швецов на своей странице в Фейбсуке. Ситуация произошла во время перерыва сессии, на которой обсуждался вопрос о ликвидации должности главного специалиста по борьбе с коррупцией.

Ветеран отметил, что категорически против ликвидации самой должности, а страна нуждается в дипломированных специалистах. Именно такая позиция вызвала агрессию Александра Швецова, которая вылилась в дальнейший конфликт.

"Я тебе просто говорю: нах*й пошол… У*бан е*аний, осел с ослиным е*алом", — так реагировал Анатолий Лысенко на ситуацию.

Отметим, это не первый конфликт между Анатолием Лысенко и Александром Шевцовым. В частности, в августе 2023 года волонтер выходил на одиночный протест под местное отделение полиции с требованием открыть уголовное дело против депутата по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. Депутат же после подавал иск на Александра Швецова о защите чести, достоинства и деловой репутации депутата.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе мужчина обругал ветерана ВСУ, который потерял ноги. После он даже попал на обложку журнала.