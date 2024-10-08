В центре Одессы поклонница Путина вывешивала флаг РФ: как отреагировали прохожие (фото, видео)

Инцидент произошел на Европейской площади

В Одессе ночью женщина пыталась "украсить" российским триколором постамент бывшего памятника Екатерине II. Фигурантку уже задержала полиция.

Как отмечают в Нацполиции области, устанавливаются все обстоятельства дела и решается вопрос квалификации преступления.

"В медиа попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане. В настоящее время личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работают полицейские, изымаются вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Заметим, что некоторые паблики в сети утверждают, что якобы женщина была в розыске за сепаратизм. Однако полиция наконец-то ее задержала.

На публиковавшихся в сети видео (осторожно много нецензурной лексики) слышно как горожане и прохожие сильно возмущены ситуацией. Но, несмотря на раздражение прохожих, в физическую расправу спор не перешел — разобраться позвали полицию.

В сети украинцы возмущены ситуацией, ведь на третий год войны в Одессе, где за несколько часов прогремел взрыв, в результате которого погибли и пострадали люди, вешать триколор — это нонсенс. Некоторые люди писали, что преступление женщины следует квалифицировать как государственную измену по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Она карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Одессе местные жители собирались против сноса памятников и переименования улиц. В частности, это коснулось и памятника российскому поэту Александру Пушкину.

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